ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. متحدث الزراعة يكشف تفاصيل مبادرة «معاك في الغيط» لتوعية الفلاح المصري

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل مبادرة «معاك في الغيط»، لتوعية الفلاح المصري بآليات الزراعة الحديثة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمام كبير باستخدام ‏التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول لكل المزارعين.‏

وأشار القرش، إلى أن حملة «معاك في الغيط» تختص بنقل المعلومات للمزارعين بشكل سريع ومبسط، ‏مؤكدا على الاستمرار في تقديم كل المعلومات والتفاصيل الفنية والعلمية للفلاحين ‏فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي  والإنتاج الحيواني.‏

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن الحملة تستهدف إرشاد وتوعية المزارعين لإتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، فضلا عن توعية مربي الماشية لإتباع أساليب التربية السليمة.

وأردف محمد القرش: تستهدف الحملة أيضًا تقديم الدعم الفني للمرأة الريفية في سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الانتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

حملة معاك في الغيط وزارة الزراعة توعية الفلاح المصري