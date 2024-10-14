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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد وإصابة 6 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب لبنان وحزب الله يستهدف ثكنة "زبدين"

غارة الاحتلال الإسرائيلي
غارة الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مركز طبي في صديقين في جنوب لبنان؛ أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح.


وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة صربين؛ أدت إلى إصابة 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني 
وتضرر آليتين تابعتين له،كما أغار الطيران الإسرائيلي على الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عبّا.
وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفرفيلا في منطقة إقليم التفاح، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الحنية.
وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وأصابوها إصابة مباشرة.

غارة الاحتلال الإسرائيلي مركز طبي جنوب لبنان