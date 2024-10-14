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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يستهدف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا برشقة صاروخية أصابت القاعدة، وتسببت في خسائر كبيرة، طبقًا لما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أصابت أمس الأحد قاعدة بنيامينا في حيفا وتسببت في مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 50 جندي أخرين، بعضهم في حالة حرجة.

كما نجح مقاتلي حزب الله اللبناني في التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التوغل في مناطق وبلدات بجنوب لبنان المحاذية للشمال الإسرائيلي وأوقعت عدد منهم بين قتيل وجريح، وأجبرت القوة على التراجع مرة أخرى إلى الحدود الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن مقاتلات إسرائيلية نفذت هجومًا استهدفت خلاله عدة مناطق في جنوب لبنان والعاصمة بيروت، ما تسبب في تدمير كبير للبنى التحتية في عدة مناطق بلبنان.

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