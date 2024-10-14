العراق يؤكد رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين ولبنان

أكّد مستشار رئيس الوزراء العراقي هاشم الكرعاوي، رفض الحكومة العراقية بشكل قاطع الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين ولبنان، مبينا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين الدولية، وتُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض جهود السلام.



وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين - إن الحكومة العراقية تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنقاذ المنطقة من منزلق خطير، لافتًا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ومنع التصعيد، مشددا على أهمية تحشيد الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات، من خلال دعوة العراق لعقد مؤتمر عربي شامل يكون منصة لوضع جميع الأطراف أمام الواقع وحثهم على اتخاذ مواقف رافضة للاعتداءات المستمرة على الدول العربية"، فيما بين أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تلتزم بالعمل المستمر لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية واللوجستية بشكل غير مسبوق وتسهيل وصول الحملات التي تنظمها الجهات الدينية والمجتمعية إلى المناطق المتضررة، مضيفا أن العراق سيبقى في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الشعوب العربية، وسيواصل العمل على تعزيز التضامن العربي في مواجهة العدوان، موضحًا أن العراق يدعو جميع الدول العربية والمجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إنهاء الاحتلال وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في فلسطين ولبنان.