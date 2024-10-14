رئيس أركان جيش الاحتلال: هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا صعب ومؤلم

قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي شنّه «حزب الله» بطائرات مُسيّرة على قاعدة تدريب عسكرية، أمس، كان «صعباً ومؤلماً».

وأضاف هاليفي: «نحن في حرب، والهجوم على قاعدة للتدريب في الجبهة الداخلية هو أمر صعب، ونتائجه مؤلمة»، وذلك أثناء تفقُّده قاعدة التدريب العائدة للواء غولاني في بنيامينا، جنوب مدينة حيفا، حيث أعلن الجيش، أمس، مقتل أربعة جنود، على الأقل، جراء الهجوم.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، سلسلة غارات استهدفت بلدات أنصار ومعروب وبيت ليف والنميرية في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على منزل في حي المرج ببلدة أنصار الجنوبية فدمّره، ما أسفر عن سقوط قتيلين، وعدد من الإصابات.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة صديقين الجنوبية، أمس، «أدت إلى استشهاد شخص، وإصابة آخر بجروح».

وأدت غارة إسرائيلية، أمس، على بلدة صربين الجنوبية، وفق بيان لوزارة الصحة العامة، إلى «إصابة أربعة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني، وتضرر آليتين تابعتين له».

وشجبت وزارة الصحة العامة «استمرار العدو الإسرائيلي في استهداف الطواقم الطبية والإغاثية والإسعافية في غياب أي موقف حازم لردعه عن هذا الإجرام من قِبل المجتمع الدولي».

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت الحي الشرقي لبلدة يحمر الشقيف، ودمَّرت خمسة منازل فيه، كما استهدفت غارة جوية محيط المدرسة الرسمية في البلدة، وتسببت بقطع الطريق العام للبلدة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وجبل اللبونة وجبل العلام في جنوب لبنان.