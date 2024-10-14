خبير سياسات دولية: ضغط إسرائيلي على أمريكا لتزويدها بمزيد من المنظومات الدفاعية

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن الضباط العاملين في المنظومة الدفاعية الأمريكية «ثاد» لن يشتبكوا مع أي عنصر إيراني، بل هم فقط يعملون على تشغيل هذه المنظومة، إذ إن إسرائيل لن تستطيع تشغيلها بمفردها.

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ضغط إسرائيلي على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتزويدها بالمزيد من المنظومات الدفاعية في ظل حالة الانكشاف الكبيرة التي تعانيها المنظومات الدفاعية الإسرائيلية أمام أبسط الأسلحة الإيرانية التي يمتلكها كلا من حزب الله والحوثيين في اليمن وإيران وأطياف أخرى.

وأكد خبير السياسات الدولية، ضعف المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وفشل كبير للغاية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية ونوعية الضابط والجندي الإسرائيلي الذي لا يتمكن بسهولة من تعلم تشغيل الأسلحة، مشيرا إلى أن وجود جنود أمريكيين على أرض المعركة للدفاع عن إسرائيل هي رمزية لا يمكن إنكارها.