ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياسات دولية: ضغط إسرائيلي على أمريكا لتزويدها بمزيد من المنظومات الدفاعية

محمد محسن أبو النور
محمد محسن أبو النور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن الضباط العاملين في المنظومة الدفاعية الأمريكية «ثاد» لن يشتبكوا مع أي عنصر إيراني، بل هم فقط يعملون على تشغيل هذه المنظومة، إذ إن إسرائيل لن تستطيع تشغيلها بمفردها.

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ضغط إسرائيلي على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتزويدها بالمزيد من المنظومات الدفاعية في ظل حالة الانكشاف الكبيرة التي تعانيها المنظومات الدفاعية الإسرائيلية أمام أبسط الأسلحة الإيرانية التي يمتلكها كلا من حزب الله والحوثيين في اليمن وإيران وأطياف أخرى.

وأكد خبير السياسات الدولية، ضعف المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وفشل كبير للغاية في العقيدة العسكرية الإسرائيلية ونوعية الضابط والجندي الإسرائيلي الذي لا يتمكن بسهولة من تعلم تشغيل الأسلحة، مشيرا إلى أن وجود جنود أمريكيين على أرض المعركة للدفاع عن إسرائيل هي رمزية لا يمكن إنكارها.

الدفاعات الجوية إسرائيل تضغط على أمريكا