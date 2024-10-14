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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. ناقدة فنية: محمود ياسين أكثر الفنانين الذي قاموا بأدوار عن حرب أكتوبر

محمود ياسين
محمود ياسين
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قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن الفنان الراحل محمود ياسين قدم أعمالا فنية متنوعة من الصعب قيام أحد غيره تقديمها، إذ إنه كان فنانا موهوبا بشدة ولديه مقدرة على تجسيد أغلب الشخصيات فضلا عن ملامحه المهمة التي يمتلكها كصوته على الرغم من قلة أعماله الإذاعية.

وأضافت ماجدة موريس في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن موهبة الراحل محمود ياسين كبيرة للغاية دفعته ليكن ممثلا في المسرح القومي بسهولة تامة في بداية مشواره الفني، وهذا الأمر لا يحدث كثيرا.

وتابعت، أن الراحل محمود ياسين أكثر الفنانين الذي قاموا بأدوار عن حرب أكتوبر، إذ أدى 3 أفلام هم: «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«حتى آخر العمر» إضافة إلى فيلم «أغنية على الممر» عام 1968.

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