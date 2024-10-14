مدير "أكساد": مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية في المياه

أكد الدكتور نصر الدين عبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، أن التغيرات المناخية تؤثر على العالم بأسره، مشيدًا بالجهود العظيمة التي تبذلها مصر في مجالات الزراعة وإدارة المياه، جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «إدارة موارد المياه الإستراتيجية في دعم صمود المجتمعات» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يستمر حتى 17 أكتوبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته، أشار د. عبيد إلى أهمية الترابط بين الزراعة والمياه، مؤكدًا أنه يجب مراعاة حقوق دول المصب في الحصول على حصتها المائية بشكل عادل عند إنشاء السدود العملاقة، وذلك وفقًا للقوانين والأعراف الدولية.

كما نوه إلى تنفيذ «أكساد» لمشروع الأحزمة الخضراء في الدول العربية، الذي يتماشى مع مبادرة الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للشرق الأوسط الأخضر.

ويشارك في أسبوع القاهرة السابع للمياه خبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث يناقشون قضايا إدارة المياه والتغيرات المناخية. وتتناول فعاليات الأسبوع خمسة مواضيع رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء مجتمعات ذكية مناخيًا.

