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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مناورات صينية تعيد التوتر مع تايوان.. ولا تشينغ تي: تتعارض مع القانون الدولي

مناورات عسكرية صينية
مناورات عسكرية صينية
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عاد التوتر من جديد بين الصين وتايوان بعد أن بدأت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي، وتعتبرها الصين جزءً منها، وهو ما دفع تايوان لأن ترد بأنها ستعمل على حماية أمنها القومي.

وفي هذا الإطار قال رئيس تايوان لا تشينغ تي، إن المناورات التي تجريها الصين حول الجزيرة مخالفة للقانون الدولي، مضيفًا: "على جميع مواطني الجزيرة أن يطمئنوا، وسنواصل حماية أمننا القومي ونظامنا الديمقراطي".

واتفقت واشنطن مع تايوان في إدانة المناورات العسكرية الصينية، والتي وصفتها أيضًا بأنها تخالف القانون الدولي، خاصة وأن تايوان تحظى بالحكم الذاتي وتتعاض سياساتها مع سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها بكين.

ودعا الرئيس التايواني إلى عقد اجتماع أمني رفيع المستوى للرد على المناورات الصينية حول الجزيرة، معتبرًا أن هذه المناورات تتعارض مع ضوابط ولوائح الأمن القومي التايواني والقانوني الدولي بشكل عام وتتطلب إنذار الصين بذلك.
 

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