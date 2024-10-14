البحوث الاسلامية تطلق مبادرة "بناء إنسان" .. 7 محاور شاملة لتنمية وتثقيف الشباب والأسرة.. وإطلاق 150 قافلة توعوية في مختلفة المحافظات

تسعى مؤسسات الدولة إلى التنمية البشرية للمصريين من خلال عدة مبادرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أطلق الشرارة الأولى من خلال مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»؛ بهدف بناء الإنسان وتنميته، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية، وبمشاركة وزارية مهمة في عدة قطاعات مثل التعليم والصحة والرياضة والأوقاف والثقافة والتضامن الإجتماعي لشن المبادرات المتعلقة بـ بناء الإنسان.

وتهدف مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» أن يشعر المواطن بالمردود الايجابي خلال فترة وجيزة، من خلال الاهتمام بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز المبادرة على أسس ومعايير قيمية مثل بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

البحوث الاسلامية تنطلق في تفعيل المبادرة

ويبدأ مجمع البحوث الإسلامية، تحت رعاية فضيلة شيخ الأزهر أ.د/ أحمد الطيب، اليوم الإثنين، بفاعليات مبادرة «بناء الإنسان»، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» من خلال تنفيذ 7 محاور رئيسية تعمل على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الجميع خاصة الشباب.

النشر والتثقيف

وتشمل مبادرة البحوث الاسلامية «بناء الإنسان» إعداد سلسلة من الإصدارات التي تعزز مبادئ بناء الإنسان يتم نشرها ضمن السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، وعلى موقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية، كما تشمل نشر مقالات بمجلة الأزهر لبيان مبادئ بناء الإنسان وأثره في بناء الأوطان والمجتمعات.

كما سيتم توظيف منصات البحوث الاسلامية المختلفة في نشر فيديوهات توعوية ومنشورات تحث على بناء الانسان وعلى قدرته في المساهمة في رفعة الوطن وعزته.

معالجة قضايا المجتمع

وستركز المنصات الإلكترونية المختلفة على معالجة القضايا المجتمعية المختلفة، خاصةً قضايا المرأة والطفل بعنوان: (بداية جديدة - تعالوا نفهم).

كما سيتم إعداد دورات لتعليم لغة الإشارة بعنوان ( تعالوا نعرف)، ضمن مبادرة «بناء الإنسان» وكذلك عقد لقاء إلكتروني مفتوح مع الجمهور تحت عنوان (بداية جديدة..الأزهر مع الناس)، إضافة إلى المشاركة في البرامج التليفزيونية لمعالجة القضايا المتعلقة بالأسرة.

اللقاءات والتوعية الجماهيرية

كما ستعمل البحوث الاسلامية على تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجًا، حيث سيتم إطلاق عدد (150) قافلة دعوية بواقع (10) قوافل أسبوعيا لمواجهة الظواهر السلبية، وإطلاق حملات توعوية بواقع حملة كل 15 يوم تنفذ من خلال التوعية الإلكترونية والأنشطة الميدانية، إضافة إلى برنامج المقاهي الثقافية؛ لتنمية روح البناء لدى الشباب.

كما سيتم إطلاق الحملات التوعوية؛ لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الظواهر السلبيَّة، مثل زواج القاصرات، الإلحاد، الانتحار، العنف الأسري، العنف المدرسي، التسول الإلكتروني، الثأر، الألعاب الإلكترونية، ختان الإناث، منع الميراث، البطالة، الهجرة غير الشرعية، الطلاق، الإدمان، إهدار الوقت.

ضبط الفتاوي

تتضمن المبادرة إطلاق برنامج (فاسألوا أهل الذكر)؛ لضبط منظومة الفتاوى والتوسع في تقديم الخدمة الإفتائية لجمهور المستفتيين ومواجهة فوضى الفتاوى وتقديم فتوى منضبطة.

ويتم إطلاق البرنامج عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

تدريب الخريجين والتعاون مع المؤسسات المختلفة

تتضمن المبادرة عقد دورات تدريبية لخريجات جامعة الأزهر لتدريبهم على المشاركة الإيجابية في بناء الإنسان، من خلال عدة دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات الدعوية، وذلك بمشاركة أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وكليات جامعة الأزهر.

كما تستهدف تحقيق التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية والجهات الخارجية لتوحيد الجهود في العمل على بناء الإنسان.

مسابقات تثقيفية

كما ستعقد المبادرة مسابقات تثقيفية مختلفة؛ للتوعية بأهمية غذاء العقل بالقراءة والاطلاع، وتهدف تنمية الثقافة والمعرفة لدى المجتمع وخاصة الشباب.

كما ستشمل الطلاب والطالبات الوافدين الذين يدرسون داخل الجامعات المصرية، إضافة إلى إطلاق مدونة مبادئ إرشادية للوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف.