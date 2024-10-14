عضو بـ الغرف السياحية يطالب بزيادة رحلات الطيران للمعتمرين

قال الدكتور وائل زعير عضو اتحاد الغرف السياحية، إن تأخر إصدار ضوابط العمرة والزيادة الكبيرة في مبلغ خطاب الضمان المطلوب من شركات السياحة ادى الى تكدس الطلب على الرحلات في شهر أكتوبر الجاري، ما نتج عنه عدم وجود أماكن شاغرة برحلات الطيران بين مصر والسعودية.

واضاف زغير في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن عدد كبير من طائرات مصر للطيران كانت تخضع للصيانة في هذا التوقيت ما أدى لعدم قدرتها على توفير العدد الكافي من المقاعد للمعتمرين، مشيرا الى ارتفاع اسعار التذاكر في شركات الطيران الخاصة والتي لا تخضع في لائحة أسعارها لاية ضوابط سواء العرض والطلب.

ولفت إلى أن شركات السياحة قررت تأجيل معظم رحلاتها من أكتوبر الى نوفمبر حتى يتم تجنب ازمة الذروة في الطلب على السفر خاصة في ظل عدم وجود رحلات كافية، مطالبا بوضع ضوابط تنظيم العمرة كل 5 سنوات وليس كل عام كما يحدث الآن، وهو ما سوف يقضي على المشكلات العديدة التي تواجه الشركات والمعتمرين بسبب تأخر إصدار الضوابط وبأن هذه الخطوة تدعم استقرار السوق والأسعار.