واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين جولاته المفاجئه بتفقد مجمع مدارس طلخا لمتابعة انتظام سير العمليه التعليميه والحركه المروريه بمحيط المدرسه .
كما قام اللواء " مرزوق " بتفقد أعمال التطوير الجاريه بمستشفي نبروه المركزي وتفقد الاقسام والتقي بالمرضي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم واستمع الي ارائهم حول الخدمه .
وشدد " المحافظ " علي عدم وقوف اي سيارات بمحيط مجمع مدارس طلخا والوقوف داخل البركنج فقط لتسهيل الحركة المرورية أثناء دخول وخروج الطلاب من والي المدارس .
ووجه اللواء " مرزوق " بتكثيف أعمال التطوير الجاريه بمستشفي نبروه حتي تكون كافة أقسام المستشفي جاهزه لتقديم الرعايه الطبيه للمرضي ، كما وجه بحسن استقبال المرضي وتقديم الرعايه لهم داخل الاقسام او بالعيادات الخارجيه للمستشفي .
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محافظ الدقهلية يتفقد مجمع مدارس طلخا ومستشفي نبروه المركزي.. صور
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واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين جولاته المفاجئه بتفقد مجمع مدارس طلخا لمتابعة انتظام سير العمليه التعليميه والحركه المروريه بمحيط المدرسه .
واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين جولاته المفاجئه بتفقد مجمع مدارس طلخا لمتابعة انتظام سير العمليه التعليميه والحركه المروريه بمحيط المدرسه .