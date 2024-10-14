محافظ الدقهلية يتفقد مجمع مدارس طلخا ومستشفي نبروه المركزي.. صور

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين جولاته المفاجئه بتفقد مجمع مدارس طلخا لمتابعة انتظام سير العمليه التعليميه والحركه المروريه بمحيط المدرسه .

كما قام اللواء " مرزوق " بتفقد أعمال التطوير الجاريه بمستشفي نبروه المركزي وتفقد الاقسام والتقي بالمرضي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لهم واستمع الي ارائهم حول الخدمه .

وشدد " المحافظ " علي عدم وقوف اي سيارات بمحيط مجمع مدارس طلخا والوقوف داخل البركنج فقط لتسهيل الحركة المرورية أثناء دخول وخروج الطلاب من والي المدارس .

ووجه اللواء " مرزوق " بتكثيف أعمال التطوير الجاريه بمستشفي نبروه حتي تكون كافة أقسام المستشفي جاهزه لتقديم الرعايه الطبيه للمرضي ، كما وجه بحسن استقبال المرضي وتقديم الرعايه لهم داخل الاقسام او بالعيادات الخارجيه للمستشفي .

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