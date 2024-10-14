حزب الله يطلق رشقة صواريخ على حيفا ومحيطها ويستهدف قوة إسرائيلية

أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، رشقة صاروخية على عدة مناطق في حيفا ومحيطها، كما أطلق النيران على قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى قرى لبنانية على الحدود الجنوبية للبنان وشمال إسرائيل.



وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن تعرض بلدة يحمر الشقيف وبلدة معروب الواقعة جنوبي لبنان، كما نجحت الدفاعات الإسرائيلية في التصدي لعدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.



ووقعت اشتباكات بين عناصر ومقاتلي حزب الله اللبناني وقوة إسرائيلية راجلة حاولت التوغل إلى قرى لبونة وخل التفاح جنوب لبنان، حيث أكد حزب الله انه استخدم الأسلحة الثقيلة في التصدي للقوة الإسرائيلية.



جدير بالذكر أن طائرات مسيرة تابعة لحزب الله استهدف مساء أمس منطقة عسكرية في مستوطنية بنيامينا، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وإصابة العشرات.

