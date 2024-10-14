إي إف چي هيرميس: إتمام بيع حصة هيلمريتش آند باين في "أدنوك للحفر"

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة شركة "هيلمريتش آند باين"، بالكامل في "أدنوك للحفر" من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجّل، وقد بلغت قيمة الصفقة حوالي 197 مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك لهذه الصفقة، لتسهيل تخارج "هيلمريتش آند باين" من "أدنوك للحفر"، عبر بيع الحصة التي استحوذت عليها كأحد المستثمرين الرئيسيين في عملية الطرح الأولي العام لشركة "أدنوك للحفر".

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قطاع أسواق رأس المال في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة لصالح شركة "هيلمريتش آند باين"، وذلك بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. وأشار خالبي إلى أن هذه الصفقة نجحت في جذب أنظار مجموعة واسعة من أبرز المستثمرين وهو ما يعكس ثقتهم في مقومات النمو الهائلة التي تنفرد بها شركة أدنوك للحفر.

وأضاف خالبي أن الخبرات المتضافرة التي تتميز بها شركة إي اف چي هيرميس في إتمام الصفقات من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجل ساهمت في تعزيز قدرة المستثمرين على تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بكفاءة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها أسواق المنطقة. واختتم خالبي أن هذه الصفقة تعكس الدراية والقدرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة فضلًا عن تواجدها القوي في أسواق الأسهم بالمنطقة.

وتعد تلك الصفقة هي الخامسة من نوعها التي تقوم الشركة بإتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والثالثة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2024، بما في ذلك الدور التي قامت به إي اف چي هيرميس في عملية اكتتاب شركة "ألف للتعليم القابضة". كما تعد أيضًا هذه الصفقة ثاني عملية سجل اكتتاب معجّل تقوم إي اف چي هيرميس بتنفيذها لشركة "أدنوك للحفر".