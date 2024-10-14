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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمقر «الأونروا» في القدس الشرقية المحتلة

الأونروا
الأونروا
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بؤرة استيطانية وذلك في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.


وذكرت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /الاثنين/ - أن دولة الكويت تؤكد رفضها وتصديها لكل محاولات الكيان المحتل التي تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الذي يطال حياة الأبرياء والدور الإنساني المهم لوكالة (الأونروا). 

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