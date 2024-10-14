بوريل يعرب عن رفضه هجمات إسرائيل على قوات "يونيفيل" في لبنان

أعرب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،عن رفضه هجمات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة الدولية المؤقتة في لبنان "يونيفيل ".



وقال بوريل في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية،"إن الهجمات أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة لأن الجنود الأوروبيين يشاركون في قوات حفظ السلام في لبنان، وأتطلع إلى أن تصل الدول الأعضاء إلى توافق حول هذا الموضوع والخروج بتقرير يتحدث باسم الجميع".

وفيما يتعلق بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، أوضح بوريل"أن هناك الكثير من الانقسام في هذا الأمر، فيمكن أن نتحدث عن أن الأعضاء لديهم مواقف متعددة، ولكن الموضوع متعلق بالمسألة السيادية لكل بلد".

وحول اللقاء مع دول مجلس التعاون الخليجي، أكد لوريل أهمية المجلس وحضوره إلى لوكسمبورج لعقد أول قمة أوروبية خليجية مع دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه المنطقة مخاطر كبيرة من الحرب، مشيرا إلى أن دول أوروبا مهتمة بالوضع في منطقة الخليج.