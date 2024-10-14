خفر السواحل الصيني يقوم بدوريات لإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزيرة تايوان

أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الاثنين، قيامه بدوريات للتفتيش وإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزيرة تايوان.



وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو ده جيون ـ حسبما أفادت قناة ( سي جي تي إن) الصينية ـ بأن الدوريات هي إجراء عملي لفرض السيطرة بشكل قانوني على جزيرة تايوان وفقا لمبدأ الصين الواحدة.

وأشارت القناة الاخبارية إلى أن الدوريات التي أجراها خفر السواحل في مقاطعة فوجيان ركزت على عمليات التحقق وتحديد الهوية، وتفتيش السفن وعمليات المراقبة والاخلاء وتقييم قدرات الاستجابة السريعة والتعامل مع حالات الطوارئ.

في المقابل، أكد خفر السواحل التايواني، رصد مجموعات سفن تابعة لنظرائهم الصينيين حول تايوان، بعد أن أطلقت (بكين) مناورات عسكرية تشارك فيها طائرات وسفن قرب الجزيرة.

وذكر خفر السواحل، في بيان، أن سفن عدة عبرت الخط الاوسط لمضيق تايوان وظلت في المياه الشماليه والجنوبية الغربية والشرقية على شكل مجموعات.

ونشرت الصين مقاتلات وسفنا حربية مع بدئها مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، اليوم الإثنين، في خطوة أكدت بكين أنها عبارة عن "تحذيرات جادة" ضد "الأعمال الانفصالية" لسلطات الجزيرة التي تحظى بالحكم الذاتي.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت توحيدها مع البرّ الرئيسي، بالقوة إن لزم الأمر. والمناورات الجديدة هي التدريبات الرابعة من نوعها خلال العامين الأخيرين.