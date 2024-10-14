محافظ أسوان يوجه بالإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة لجائزة الدولة للمبدع الصغير

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة للإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير بمختلف المدارس ومراكز الشباب ، وأيضاً عبر صفحات التواصل الإجتماعى ، والصفحة الرسمية للمحافظة وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائنا النشء والأطفال للمشاركة فى هذه المسابقة المتميزة .

واشار إلى أن الجائزة ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة الفاضلة " إنتصار السيسى" قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك فى دورتها الخامسة بدءاً من أكتوبر الجارى وحتى 31 ديسمبر القادم .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال ، أهمية هذه الجائزة ودورها فى إكتشاف المواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات والأفكار الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والإبتكار وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية ورؤية مصر 2030 والتى تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والإبتكار ، بالإضافة إلى تنمية الأخلاق وتعزيز قيم الولاء والإنتماء للوطن وغيرها من القيم التربوية السليمة .

جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين

ولفت إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين حيث تشمل الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 عاماً ، بينما تشمل الفئة العمرية الثانية من سن فوق 12 وحتى 18 عاماً ، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز فى كل فرع ، وللمزيد من الإستفسارات والإستعلام يرجى الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أوالتليفون ، والواتس آب على رقم ( 01559919944 ) .