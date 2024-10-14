شريف سعيد: عرض فيلم "إيلات" على الوثائقية الأربعاء احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تحدث الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس قطاع إنتاج الوثائق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تقديم قناة الوثائقية مجموعة من الأعمال التي تروي قصة نصر أكتوبر المجيد، التي ضمت مشاهد لم تعرض من قبل عن انتصارات الجيش المصري.

وقال سعيد، في لقاء ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "فريق العمل في القناة وقطاع الإنتاج الوثائقي نعتبر أن ذكرى نصر أكتوبر من كل عام من المنعطفات الرئيسة التي نتوقف عندها كثيرا، ونحضر لها قبل حلولها بفترة كافية".

وتابع رئيس قطاع إنتاج الوثائق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "وفي هذا العام، كان لدينا مجموعة من الأعمال المهمة مثل أفلام طويلة وسلسلتين مهمتين جدا عن حرب أكتوبر أو الذكرى الحادية والخمسين، وكان لدينا فيلم أحمد إسماعيل وزير حربية النصر، وألقى الفيلمُ الضوءَ على أهم الشخصيات التي كانت من صناع العبور العظيم، وبخاصة أن الأجيال الجديدة لا تعرف الكثير عن شخصيته، وبالتالي كان من المهم إلقاء الضوء والتوعية والتذكير حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان، وسنعرض فيلم إيلات يوم الأربعاء القادم".

وذكر، أن الفيلم سيكون عن مجموعة عمليات إيلات التي نفذتها القوات البحرية المصرية في حرب الاستنزاف، مشددًا، على أهمية هذه الحرب، أبطالا، شخوصا، وحكايات، مفسرًا ذلك، بأنه لولا الاستنزاف لما كان العبور.