الليلة .. حفل حلمي عبدالباقي بمهرجان الموسيقى العربية

يحيي اليوم الفنان حلمي عبد الباقي حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢.

أعرب الفنان حلمي عبد الباقي عن سعادة كبيرة في المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية، وأن الوقوف أمام جماهير المهرجان شرف كبير لأي فنان.

يقام الحفل الليلة في الثامنة والنصف مساء، بفرقة تقاسيم بقيادة المايسترو عادل مصطفي.

أبرز النجوم المشاركين في حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ ٣٢.

يشارك عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقي في مصر والعالم العربي، بالحفلات الغنائية علي مدار مدة إقامة المهرجان.

وأبرز تلك الأسماء المشاركة من المطربين الفنان مدحت صالح، علي الحجار، هاني شاكر، تامر عاشور، محمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، والفنان التونسي لطفي بوشناق، مروي ناجي، نسمة محجوب، ومن العراق همام ابراهيم، وبتول بني من سوريا، مليحه من تونس، وعد البحري من سوريا، نداء شرارة من الأردن.