قصف أمريكي على مواقع ميليشيات موالية لإيران شرقي سوريا

قصفت المدفعية الثقيلة المتمركزة في حقل كونيكو بريف دير الزور، ليلة الاحد، مواقع للميليشيات التابعة لإيران في قرية الجفرة قرب مطار دير الزور العسكري شرقي سوريا.

كما قصفت المدفعية الأمريكية أطراف بلدتي خشام وحويجة صقر بالريف الشرقي لدير الزور.

ويتواصل القصف الأمريكي على نقاط ومعابر تستخدمها الفصائل الموالية لإيران بريف دير الزور منذ نحو أسبوع، بهدف منع تحركات عناصرها وإيقاف إمدادات الأسلحة والصواريخ إليها.

بالموازاة مع ذلك جرت تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة شاركت فيها مروحيات الأباتشي، التي ظلت تحلق فوق المنطقة حتى صباح الإثنين.

كما هبطت طائرة شحن في قاعدة الشدادي تحمل على متنها معدات عسكرية واسلحة وذخائر.

وفي قاعدة التنف على مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية تجري قوات التحالف الدولي تدريبات في إطار رفع حالة التأهب لصد أي هجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة.