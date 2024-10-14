شريف سعيد: نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بـ"الوثائقية" في مساحات محددة

كشف الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ قناة الوثائقية تعاملت مع آليات الواقع وما يستحدث في صناعة الإعلام، موضحًا: "رغم أنفنا، يجب أن نتعامل مع معطيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، لكن هذا الأمر سلاح ذو حدين، فهو غير مضمون بنسبة 100%".



وأضاف سعيد، في لقاء ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتعامل من خلال هذه التقنيات مثل شات جي بي تي تقنيا وبحثيا في مساحات محددة، ولكن يجب أن نراجعه، فهو قد يمنحنا روايات مختلفة عن الواقع، إذ يعتمد على المعلومات التي يتم تغذيته بها".



وتابع رئيس قطاع الإنتاج الوثائق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "الكلام هنا لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي وأساليبه على مستوى البحث، ولكن على مستوى الصورة والمونتاج، فالتعاملات عديدة جديدة جدا".