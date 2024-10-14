هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 29,934.99 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.23%، وصولًا إلى مستوى 3,098.85 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.65%، وصولا الي 6,160.73 نقطة.

كما انخفض مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.43%، وصولًا إلى 7,297.96 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 10,356.57 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.76%، ليصل إلى مستوى 36,731.16 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.63%، مسجلًا 12,919.61 نقطة.