معارض في كل محافظات مصر لإنعاش صناعة الأثاث بعد ركود سنوات

تعد صناعة الأثاث في محافظة دمياط ، هي الصناعة الأصيلة التي يعمل بها أكثر من ثلثي أهالي المحافظة، حيث نجد ورش تصنيع الأثاث أسفل كل منزل وعقار ونجد أن الاثاث المصنع في محافظة دمياط له بريق خاص سواء من حيث الجودة او الشكل، حيث إنه يتم تصديره إلى العديد من دول العالم.

وعلى الرغم من حالة الركود التي أصابت مهنة صناعة الأثاث في محافظة دمياط، إلا أن هناك تحركات كبرى لإنعاش تلك الصناعة التي يعاني أهلها من غلاء الخامات تارة ومن ضعف التسويق تارة أخرى.

معارض الأثاث فرصة كبيرة للتسويق

وتعد إقامة معارض للأثاث في كل محافظات الجمهورية فرصة جيدة جدا لتسويق الاثاث الدمياطي وترويج المنتجات الموجودة وفتح افاق للبيع والشراء.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أن تلك المعارض فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية، والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

وأكد أن المحافظة تسعى إلى تحقيق شراكة قوية مع كافة الجهات و ذلك لدعم تلك الخطة ، وأيضًا تنمية القدرات البشرية العاملة بهذا المجال وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على ايمان الدولة المصرية أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وأن دعمها وتطويرها هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولذلك، فإن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة، ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي.



نقابة صناع الاثاث : موجودين في كل محافظات الجمهورية

ومن جانبه قال محمد مسلم رئيس نقابة صناع الاثاث في دمياط إننا موجودين في العديد من المحافظات وننفذ معرضا بمعدل كل شهر في كل محافظات الجمهورية ونتنقل من هنا إلى هناك من اجل فتح افاق تسويقية للاثاث الدمياطي وترويج المنتجات الموجودة والبيع بأسعار تنافسية .

واضاف ان صناعة الاثاث تحتاج إلى تضافر الجهود من صناع وأصحاب مصانع، ومجتمع مدني وأحزاب بحيث ان هذا التعاون هو الذي سيقودنا إلى تحقيق التنمية المنشودة و تعزيز صناعتنا الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وتوفير فرص عمل للشباب.