إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدن أسوان وإدفو والبصيلية

تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمنع حالة تعدى ، وشروع أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض فضاء أملاك الدولة بمنطقة مدينة ناصر بنطاق حى جنوب حيث تم ضبط التشوينات ، والتحفظ على مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

فيما أزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المخلفات للإشغالات والتعديات التى تم رفعها بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية ، ومشاركة سيارات من أهالى المدينة حيث تم رفع 60 سيارة من المخلفات ، ونقلها إلى المقالب العمومية تمهيداً للبدء فى أعمال التطوير للمنطقة الناتجة عن أعمال الإزالة .

وبالتوازى نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية أعمال الإزالة لـ 15 حالة تعدى بمساحة 5198 م2 ، وتم رفع مخلفات المبانى التى تم إزالتها ، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .

التعامل الفورى مع أى حالات تعدى وإزالتها فى المهد

يأتي ذلك وفقاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للتعامل الفورى مع أى حالات تعدى ، وإزالتها فى المهد ، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وفى ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

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