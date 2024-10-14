تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 726 شاحنة و80 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 344 شاحنة و 57 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع، 382 شاحنة و 23 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي امل ، AKDENIZ – M وPRANCEES MARIA، بينما تغادر السفينة ATLANTIS علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة.

وغادرت العبارة امل، كما تم تداول 3600 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن كوين نفرتيتي، آور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1210 ركاب بموانيها.