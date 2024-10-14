للعام الثاني على التوالي .. البنك الأهلي يحتفظ بشهادة الجودة في مجال الإمداد اللوجيستي

أعلن البنك الأهلي المصري عن حصوله على شهادة الجودة في مجال الامداد اللوجيستي والمخازن من قبل هيئة المواصفات البريطانية العاملة في مجال تقييم أنظمة الجودة في مختلف المؤسسات العالمي ذلك للعام الثاني على التوالي.

وأعرب محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه باحتفاظ البنك بتلك الشهادة وهو ما يعكس كفاءة فريق عمل مجموعة الدعم الإداري ويعزز ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك لمختلف أعماله كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، خاصة أن البنك الأهلي المصري أول بنك مصري يحصل على هذه الشهادة في هذا المجال.

وأكد الأتربي على اهتمام الإدارة بتوفير كافة متطلبات العمل بأعلى مستوى فني يواكب التطورات المتلاحقة بأقل تكلفة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بكفاءة وانسيابية.

وأشار يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى استمرارية البنك في تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في مختلف القطاعات واستخدام الأساليب والإجراءات التي تتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال محليا ودوليا والمطبقة في المؤسسات الكبرى لتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات المختلفة والتي تليق بمؤسسة البنك الأهلي المصري.

ومن جانبه أوضح حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، إن تلك الشهادة تحفز كافة العاملين بمجموعة الدعم الإداري على بذل المزيد من الجهد للاستمرار في الارتقاء بمستوى الخدمة، مشيرا الى أن الهدف الأساسي لمجموعة الدعم الاداري والقطاعات التي تقودها هو تحقيق الاستدامة في مجال الامداد اللوجستي والاهتمام بسلاسل الامداد وتقليل المخاطر لأقل درجة ممكنة في ظل كافة التحديات لتحقيق الجودة في الأداء.