ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39838 طن تشمل : 9150 طن يوريا و 600 طن سماد و 17818 طن كلينكر و 2300 طن علف بنجر و 9970 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58256 طن تشمل : 13785 طن حديد و 9631 طن خردة و 3538 طن زيت طعام و 4493 طن ابلاكاش و 8500 طن كسب صويا و 7569 طن قمح و 8440 طن سكر و 2300 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2431 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130704 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 185191 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).