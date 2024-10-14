ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء  دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ،بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39838 طن تشمل : 9150 طن يوريا و 600 طن سماد و 17818 طن كلينكر و 2300 طن علف بنجر و 9970 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58256 طن تشمل : 13785 طن حديد و 9631 طن خردة و 3538 طن زيت طعام و 4493 طن ابلاكاش و 8500 طن كسب صويا و 7569 طن قمح و 8440 طن سكر و 2300 طن عدس  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 166 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2431 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130704 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 185191 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ،  و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 حركة .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة  إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة  ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي  شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد ).

دمياط حركة ميناء دمياط احداث دمياط اخبار دمياط