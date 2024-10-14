بالفيديو| انخفاض طفيف في الحرارة.. الأرصاد تحذر: ارتدوا الملابس الخريفية تجنبا لنزلات البرد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سنشهد انخفاضات طفيفة في قيم درجات الحرارة عن أمس بمعدل درجتين، حيث أن أمس كان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وسجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية ورغم الانخفاض فأنها مازالت أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مصادر الكتل الهوائية أغلبها قادم من شمال شبه الجزيرة العربية وهي كتل هوائية صحراوية والانخفاضات المحسوسة في درجات الحرارة يكون في السواحل الشمالية الغربية لأنها تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية.

وتابع، أن الطقس اليوم حار على معظم محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الداخلية بشكل كبير، كما أن العظمى تصل لـ 38 و39 درجة مئوية على محافظات الصعيد في وقت الظهيرة، حيث تسود أجواء خريفية حارة خلال فترة النهار، بينما تسود أجواء معتدلة مع دخول فترة المساء.

وحذرت من وجود نسب لتساقط الامطار على فترات متقطعة، وستكون خفيفة، متابعًا: الشبورة المائية أصبحت كثيفة خلال الفترة الحالية، وتؤثر بشكل كبير على الرؤية المرورية، ولكنها تتلاشي مع أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض إلى امتداد منخفض جوي غدًا الثلاثاء ، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءا من أشعة الشمس فتساهم في انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار 4 درجات بجانب وجود نشاط في حركة الرياح، حيث تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة إلى 29 درجة مئوية.

وأردفت: "أن هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق السياحية المطلة على البحر المتوسط ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية"، مطالبًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية تجنبا لنزلات البرد.