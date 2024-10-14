ضمن مبادرة "بداية".. محافظ دمياط تنفذ أنشطة متنوعة بالزرقا

انطلقت فعاليات مبادرة بداية جديدة بقرية كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا في دمياط، وشاركت خلالها مديرية التربية والتعليم بأنشطة متنوعة قدمها طلاب المدارس والمشاركة فى ورش عمل للرسم بالتعاون مع المكتبة المتنقلة.

كما أطلقت ندوات" أقرأ للحياة" و"مهارات القيادة " و"خطط لحياتك " وندوة عن نشر الوعي باهمية المبادرة، كما شاركت مديرية الطب البيطري بقافلة طبية تم خلالها تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لعدد ٣٥٠٠ طائر واستشارة مجانية لـ٥ حيوانات اليفة بالإضافة لندوة توعوية عن التحسين الوراثي ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي للسلالات عالية الإنتاجية ولقاءات ارشادية عن انفلونزا الطيور والتربية الآمنة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأطلقت هيئة تعليم الكبار ندوة عن أهمية التعليم المستمر لأنه سبيل التنمية والتقدم ومخاطر الأمية علي الفرد والمجتمع، كما عقدت امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة، ونفذت مديرية العمل ندوة عن مفهوم السلام والمخاطر الموجودة في بيئة العمل حضرها ١٥٠ مواطن، وعقدت إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة ندوة عن تنشيط قروض المشروعات الصغيرة وتم خلالها مناقشة المشروعات الخاصة بحياة كريمة والتي سيتم تنفيذها مستقبلا

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع مساعدات مادية وغذائية للأسر الأولى بالرعاية ، علاوة على اطلاق ورش فنية رسم تلوين للاطفال بمشاركة من حضانات بقرية كفر المياسرة ، هذا إلى جانب تنفيذ ندوة لمكلفات الخدمة العامة عن التربية الايجابية

فيما وقد عقدت الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية ندوة عن الخدمات التي تقدمها منطقة دمياط الازهرية أهمية مبادرة بداية ، وشاركت الادارة الصحية بفريق متحرك لتقديم المبادارات بالكشف المبكر علي الامراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ، وأيضًا ندوة عن ١٠٠٠يوم ذهبية والاعتناء بالطفولة والأمومة ، وأطلقت إدارة مشروعك بالوحده المحليه لندوة عن برنامج مشروعك وكيفيه منح القروض ، علاوة على تنفيذ مديرية الأوقاف لندوة بناء الانسان من خلال البناء الثقافي وتوعية النشئ بقيمة الوطن وتقديم محاضرات والرد علي كل ما يشغل الموطن من الناحية الدينية حضرها ٢٠٠ مواطن ، كما أطلقت وحدة السكان بالوحدة ندوة عن أثار وسائل الاجتماعي السيئة علي النشئ وكيفية التصدي لها ، وشاركت هيئة الإسعاف بندوة عن الاسعافات الاولية

وقامت القوات المسلحة بتوريع عدد ٧٥ كرتونه مواد غذائية للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة ، ونفذ مكتب التأهيل الاجتماعى ندوة عن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الاستفادة منها ، وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ندوة عن كيفية الوقاية من المخدرات، وعمل نشاط ارسم ولون وخطط للاطفال وعمل نشاط السلم والدخان، وشاركت مديرية الزراعة بندوة عن امراض النباتات ، وقامت هيئة البريد بتنفيذ ندوة عن تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، علاوة على تواجد المكتبه المتنقلة، وتم خلالها تقديم الخدمة للطلبة والاطفال وأيضاً تواجد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، وسيارة مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما أطلق المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع وحدة تكافؤ الفرص مبادرة " الست المصرية هى صحة مصر" تم خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى من خلال الفحص باجراء التحاليل والسونار والماموجرام للسيدات، علاوة على تنفيذ المجلس لندوة بمدرسة عباس الكيال " قيم تبنى المستقبل " بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم