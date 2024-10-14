اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين عن طرح سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير بقيمة 17 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، بهدف تعزيز سيولته وتوفير تمويل حكومي.

يشمل الطرح ثلاثة أنواع من السندات، موزعة كالتالي:

سندات خزانة بعائد ثابت لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه. سندات خزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه. سندات خزانة بعائد متغير لأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.

تفاصيل العوائد والآجال

سندات العائد الثابت - أجل عامين

القيمة : 5 مليارات جنيه

: 5 مليارات جنيه سعر الكوبون : 25.072%

: 25.072% صرف العائد : نصف سنوي

: نصف سنوي تاريخ الاستحقاق: 1 أكتوبر 2026

سندات العائد الثابت - أجل 3 سنوات

القيمة : 10 مليارات جنيه

: 10 مليارات جنيه سعر الكوبون : 24.458%

: 24.458% صرف العائد : سنوي

: سنوي تاريخ الاستحقاق: 1 أكتوبر 2027

سندات العائد المتغير - أجل 5 سنوات

القيمة : 2 مليار جنيه

: 2 مليار جنيه سعر الكوبون : 34.828%

: 34.828% الهامش الاسترشادي : 0.1124%

: 0.1124% صرف العائد : ربع سنوي

: ربع سنوي تاريخ الاستحقاق: 1 أكتوبر 2029

استراتيجية وزارة المالية في أكتوبر 2024

تستهدف وزارة المالية المصرية طرح 7 عطاءات من أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر، بقيمة إجمالية تصل إلى 117 مليار جنيه، موزعة كالتالي:

4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه .

بقيمة . 3 عطاءات سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه.

مشاركة البنوك في سوق السندات

تُعد البنوك العاملة في مصر من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بشكل منتظم لتمويل عجز الموازنة. وتتم عمليات الطرح من خلال 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في السوق الأولية.

وبعد الاكتتاب، تقوم البنوك بإعادة بيع جزء من هذه السندات في السوق الثانوية للمستثمرين، سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات، المحلية منها والأجنبية.