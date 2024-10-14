أسوان: تحرير 38 محضر مخالفات خلال حملة لضبط الأسعار بإدفو

تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت حملة مشتركة من التموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف من إبراهيم سليمان ، والذى أشار إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت الحملة المشتركة ضبط الأسعار من خلال المرور على الأسواق ، والتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات ، والتفتيش على الرخص بالأنشطة التجارية المختلفة .

تحرر 38 محضر لمخالفات متنوعة لضبط الأسعار بالأسواق

ولفت رئيس مدينة إدفو إلى أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات المتنوعة ، ومصادرة المضبوطات وذلك بواقع 38 محضر شملت 13 محضر تموين ، و 15 محضر صحة ، فضلاً عن 10 محاضر للتعدى على حرم الشارع والطريق العام ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأشار رئيس مدينة إدفو إلى أنه يتم التواصل والتنسيق المستمر بين الوحدة المحلية والجهات المختصة لتكثيف الحملات المشتركة الهادفة للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية ، وكذا مدى الإلتزام بالأسعار المقررة دون أى مغالاة على المواطنين .

واوضح أن الحملات إستهدفت المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت والهايبر والمجمعات ، فضلاً عن المخابز ومراجعة سيارات المواد البترولية للتأكد الكامل مع سلامة المنتجات المختلفة ، وجودتها للإستخدام الآدمى .

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