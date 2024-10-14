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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسوان: تحرير 38 محضر مخالفات خلال حملة لضبط الأسعار بإدفو

حملة علي الأسواق
حملة علي الأسواق بادفو لضبط الأسعار
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تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قامت حملة مشتركة من التموين والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف من إبراهيم سليمان ، والذى أشار إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت الحملة المشتركة ضبط الأسعار من خلال المرور على الأسواق ، والتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات ، والتفتيش على الرخص بالأنشطة التجارية المختلفة  .

تحرر 38 محضر لمخالفات متنوعة لضبط الأسعار بالأسواق

ولفت رئيس مدينة إدفو إلى أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات المتنوعة ، ومصادرة المضبوطات وذلك بواقع 38 محضر شملت 13 محضر تموين ، و 15 محضر صحة ، فضلاً عن 10 محاضر للتعدى على حرم الشارع والطريق العام ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأشار رئيس مدينة إدفو إلى أنه يتم التواصل والتنسيق المستمر بين الوحدة المحلية والجهات المختصة لتكثيف الحملات المشتركة الهادفة للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية ، وكذا مدى الإلتزام بالأسعار المقررة دون أى مغالاة على المواطنين .

واوضح أن الحملات إستهدفت المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت والهايبر والمجمعات ، فضلاً عن المخابز ومراجعة سيارات المواد البترولية للتأكد الكامل مع سلامة المنتجات المختلفة ، وجودتها للإستخدام الآدمى .

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حملة مشتركة ضبط الأسعار مركز ومدينة إدفو أخبار محافظة أسوان