كاتب صحفي: مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تقدم خدمات كثيرة لمختلف الفئات

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ المبادرات الرئاسية التي تطلق وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف جميعها إلى تحسين جودة حياة المواطن، موضحا أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تقدم خدمات بالملايين، كما أنّ «100 يوم صحة» تقدم 60 مليون خدمة، معلقا: «السيسي يمتلك الرغبة الدائمة في ضخ طاقات عمل هائلة في العمل العام والتنموي ولديه القدرة على النجاح في تحقيق هذه الرغبةۚ».

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن ومخاطبة مختلف فئات المجتمع ووصل الخدمات إلى طالبيها مباشرة، مشيرا إلى أنّ المبادرات الرئاسية تقدم خدمات في مختلف المجالات، إذ إنّ مبادرة «حياة كريمة» تقدم 115 مركز شباب جديد، مما يؤكد على حدوث نهضة كبيرة، كما أنّ الدولة كانت تضم 45.7 ألف مدرسة في عام 2012 لكن الآن تضم 61.5 مدرسة، بالتالي أضافت المبادرات 15.8 ألف مدرسة بتوفير 127 ألف و450 فصل جديد، مما يعني تطور القطاع التعليمي.



وتابع: «الدولة المصرية أطلقت 166 دور رعاية و192 نادي جديد للمسنين، فضلا عن توفير خدمات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتالي لم تهتم الدولة بكل فئات المجتمع بمختلف قطاعاته التعليمي والصحي والثقافي».