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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انطلاق الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

شلل
شلل
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تنطلق الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة في وقت لاحق اليوم الاثنين، التي تهدف إلى تطعيم نحو 590 ألف طفل تحت سن العاشرة، واتفقت إسرائيل والمنظمون على توقفات إنسانية محددة في القتال لهذا الغرض.

وجرت الجولة الأولى من التطعيمات، التي تتكون من جرعتين، في القطاع الفلسطيني المحاصر في أوائل سبتمبر الماضي بعد اكتشاف أول حالة شلل أطفال هناك منذ 25 عاماً.

وأدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مدى أكثر من عام على قطاع غزة إلى تدمير مناطق واسعة من القطاع وترك الكثير من البنية التحتية الصحية في حالة خراب.

وتقول منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن أكثر من 90% من الأطفال بحاجة إلى التطعيم لمنع تفشي شلل الأطفال، الذي يمكن أن يؤثر على الأعصاب في الحبل الشوكي وجذع الدماغ.

ويجري تنفيذ حملة التطعيم الشاملة من قبل السلطات الصحية المحلية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

إنسانية القتال