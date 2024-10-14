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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. باحث: الجهود الدبلوماسية الدولية لازالت مستمرة لتلاشي حرب مدمرة بالمنطقة

الباحث السياسي زهير
الباحث السياسي زهير الشاعر
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قال الباحث السياسي زهير الشاعر، إن الجهود الدبلوماسية الدولية لازالت مستمرة لتلاشي حرب مدمرة في المنطقة خاصة أن مخاطر اندلاع حرب إقليمية في المنطقة أمر وارد للغاية، فالعالم يقف متخوفا من رد الفعل الإسرائيلي تجاه إيران، وهل ستكون عمليا تستهدف المنشآت النووية والنفطية والبنى التحتية!.

وأضاف «الشاعر»، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تخوفات كبيرة للغاية في العالم من الأمر سالف الذكر، لذلك يعمل الجميع على تهدئة الساحة اللبنانية، ثم الانتقال إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ولكن الجميع يدرك أن وحدة الساحات الآن أصبحت أكثر تقدما، وبالتالي الكرة عمليا في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة.

وأعرب، عن تعجبه من وجود ضغوطات على إسرائيل لوقف إطلاق النار في المنطقة في ذات الوقت التي تعلن فيه الإدارة الأمريكية عن دعمها لدولة الاحتلال بمنظومة دفاعية متقدمة فضلا عن إعطائها الموافقة للرد على إيران بعد الهجمات الصاروخية التي قامت بها إيران مؤخرا، وبالتالي هناك تناقضات في الأمر.

مخاطر اندلاع حرب المنشآت النووية