مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن لبنان واليمن والصحراء الغربية الأسبوع الجاري

يعقد مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري عددا من الجلسات المهمة في ظل تفاقم الأوضاع في إقليم الشرق الأوسط؛ لمناقشة ملفات لبنان واليمن والصحراء الغربية.



وذكر مجلس الأمن- في بيان، اليوم /الاثنين/- أنه سيعقد اليوم إحاطة نصف سنوية في مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 1559 بشأن لبنان، وتقدم الإحاطة وكيلة أمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام روزماري ديكارلو.

وأوضح بيان مجلس الأمن، أن غدا /الثلاثاء/، يشهد عقد جلسة إحاطة شهرية مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن اليمن، فيما يقدم المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبرج، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا، وممثل المجتمع المدني إحاطة، كما يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مايكل بيري، إحاطة أيضًا.

ومن بين الملفات التي يناقشها مجلس الأمن، غدًا، تقديم إحاطة فصلية عن كولومبيا، ويقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو، وممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

ويعقد مجلس الأمن، بعد غد /الأربعاء/، مشاورات مغلقة بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ويقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ألكسندر إيفانكو الإحاطة.

ويُعقد بعد غد، اجتماع مع البلدان المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشارك في الاجتماع مارثا آما أكيا الأمين العام المساعد لإفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعملياته.

وتعقد الندوة السنوية غير الرسمية التاسعة المشتركة لمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بعد غد /الأربعاء/ وتستمر يومين.

ويُعقد يوم الجمعة المقبل، الاجتماع الاستشاري المشترك السنوي الثامن عشر بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الإفريقي، كما يتابع أعضاء مجلس الأمن الحالة في السودان، لا سيما في ضوء القتال الدائر في الفاشر، وفي هذا الصدد، يتفاوض الأعضاء حاليا على مشروع بيان يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية من خلال الحوار في أكثر مناطق السودان ضعفا.

ومن المرجح أن تستمر المفاوضات في مجلس الأمن بشأن مشروع بيان اقترحته سويسرا فيما يتعلق بالإحاطة الرفيعة المستوى بشأن "توقع أثر التطورات العلمية على السلم والأمن الدوليين"، المقرر عقدها في 21 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى مناقشة حول مشروع بيان رئاسي بشأن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط إفريقيا، الذي تم تعميمه من قبل موزمبيق والمملكة المتحدة، المنوطين بتولي هذه القضية.

وحول اجتماعات الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن، يشهد اليوم، مشاورات غير رسمية للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح للتفاوض بشأن استنتاجاته بشأن تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في الفلبين، وخلال /الأربعاء/، يعقد المجلس اجتماعا رسميا للجنة الأركان العسكرية لمناقشة الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويشهد /الخميس/ انعقاد مشاورات غير رسمية للجنة الجزاءات المفروضة على اليمن لتقديم إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.