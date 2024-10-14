أستاذ تخطيط عمراني: المنتدى الحضري يقدم تجارب مصر لإفادة الآخرين

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ المنتدى الحضري العالمي يبحث في أمور عديدة، كما أنّ مصر لديها تجارب كثيرة في العمران بهذا المجال، موضحا أنّها تقدم تجارب تستفيد منها باقي الدول مثل مدن الجيل الرابع، بالتالي يمكن لمصر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، معلقا: «المنتدى الحضري العالمي أحد أهم الفاعليات العالمية».

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّه لا يمكن إتمام التنمية العمران دون توافر عناصر البنية الأساسية من طرق وكباري وصرف صحي وكهرباء، إذ تعتبر دعامة وتدعيم للاستراتيجية العمرانية، مشيرا إلى أنّ كل التجارب المصرية قامت على عدة أسس عبر وجود شبكة طرق قوية تنقل الحركة في وقت قياسي وتؤثر إيجابيا.

وتابع: «توفير شبكة طرق ونقل في الدولة المصرية على درجة عالية من التقنية يساعد في توفير الوقود ويقلل في التلوث الحراري والبيئي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد»، لافتا إلى أنّ توفير الوقود وتقليل الانبعاث الحراري له إيجابيات على صحة المواطن ويعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القومي.