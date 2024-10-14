رئيس جامعة المنيا يشهد المؤتمر الأول لأطباء التدريب

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فاعليات المؤتمر الأول لأطباء التدريب للدفعات أرقام 35 ، 36 بالنظام القديم والحديث والذى نظمته كلية الطب وإدارة المستشفيات الجامعية للتعريف بأساسيات العمل داخل مستشفيات جامعة المنيا، والضوابط والواجبات، والسمات العامة للعمل؛ للنهوض والارتقاء بمستوى خريجي الكلية، وتقديم أفضل خدمة للمرضى داخل المستشفيات.

حضر المؤتمر دكتور ايمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور حسام شوقي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق خلف فتح الباب رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب ونقيب الأطباء بالمنيا، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، والدكتورة هند مؤنس مساعد المدير التنفيذي ومديرة برنامج أطباء الامتياز، ولفيف من الأساتذة الأطباء.

وفي بداية كلمه د.عصام فرحات رئيس الجامعة أكد دور الكوادر الطبية وما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة للمجتمع ولأفراده، مؤكدًا أن مهنة الطب هى من أرقى واسمى المهن التي تتطلب من صاحبها الجد والاجتهاد والتعلم والصبر والالتزام الكامل، والحفاظ على رقى التعامل مع المرضى مضيفا بأن الجامعة لم تتأخر عن تقديم كل ما يسهم في رفع الكفاءة الطبية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات لأطباء الامتياز، ما نفذته الدولة المصرية من ضخ الاستثمارات في البنية التحتية في المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، وما شهده القطاع الصحي بجامعات المنيا من تطورات كبيرة، وافتتاحات عدة لصروح طبية تستهدف خدمة العملية التعليمية، وخدمة المجتمع صحيًا، وتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى، لافتًا إلى ما تم اعتماده في الخطة المستقبلية للمستشفيات، بإتاحة طاقه سريريه خلال الفترة القادمة بأكثر من ٩٠٠ سرير لتقديم خدمه طبيه متميزة لأهالي الإقليم.

وأشار رئيس الجامعة إلى انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام القادم 2025 لما يمثله من أهمية بالغة في تحسين جودة الخدمة الطبية والعلاجية.

وخلال اللقاء تم التعريف بحقوق وواجبات طبيب الامتياز، ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى تعريف الأطباء بالدورات التدريبية التي ستُقدم لهم.

وفي نهاية المؤتمر كرم د. عصام فرحات منسقي تدريب أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتقديم شهادات التقدير لهم تقديرا لمجهوداتهم المتميزة خلال فترة التدريب.

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