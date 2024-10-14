استشهاد لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في حي المرج ببلدة أنصار في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الإصابات.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ أن الغارة تسببت في غلق الطريق نحو المدخل الغربي للبلدة، وعمل فريق مركز أنصار التطوعي في كشافة الرسالة على إعادة فتحها.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بيت ليف، كما شنّ الطيران الحربي غارتين على بلدة معروب، استهدفتا منزلين.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على حي العريض في بلدة النميرية، كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لعدوان جوي واسع، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت الحي الشرقي للبلدة ودمرت 5 منازل فيه.