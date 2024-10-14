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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مركز الملك سلمان: انطلاق الطائرة الإغاثية الثانية لدعم الشعب اللبناني

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان
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أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، اليوم /الاثنين/ انطلاق الطائرة الإغاثية الثانية لمساعدة وإغاثة الشعب اللبناني.


وقال الجطيلي ـ في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" ـ:" إن الطائرة الثانية تحمل على متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإيواء". 
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سير جسرا جويا إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، قد أكد في وقت سابق، أن المساعدات إلى لبنان لن تتوقف وستستمر في إطار المرحلة الأولى للتدخل الإنساني والجسر الجوي.

مركز الملك سلمان الشعب اللبناني مساعدة وإغاثة