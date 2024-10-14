أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 670 ألفا و190 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 670 ألفا و190 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1260 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و975 دبابة و17 ألفا و895 مركبة مدرعة و19 ألفا و421 من النظم المدفعية و1231 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و978 من أنظمة الدفاع الجوي و2619 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و437 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و28 ألفا من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و9 طائرات بدون طيار".