جامعة قناة السويس تطلق برنامج التدريب الاحترافي لمنح معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بدء برنامج التدريب الاحترافي الذي يستهدف 105 من شباب الخريجين بمنطقة قناة السويس.

وأوضح "مندور" أن هذه المنح المقدمة من وزارة الاتصالات، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات بفرع المعهد داخل الجامعة، تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الكوادر الشابة وتأهيلهم لسوق العمل عبر أحدث البرامج التقنية.

وأضاف أن الجامعة تولي أهمية كبرى للتدريب العملي، باعتباره حجر الزاوية في تنمية المهارات وإعداد جيل من الخريجين قادر على مواجهة التحديات التكنولوجية الحديثة.

وفي هذا السياق، استقبل معهد ITI بفرع جامعة قناة السويس الطلاب المقبولين في منحة التدريب الاحترافي للدفعة 45، حيث شاركوا في اللقاء التعريفي الذي تناول المسارات التدريبية المتاحة، والتي تشمل:

Professional Web Development & BI

Wireless Communication Engineer

Data Engineering

Native Mobile Applications Development

Cloud Architecture

Web & User Interface Development

بدأ اللقاء بكلمة من الدكتورة إيمان عزب، مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بمنطقة قناة السويس، التي رحبت بالطلاب الجدد، مؤكدة أن المعهد يقدم لهم فرصة ذهبية للتعلم والتطوير.

كما قدمت لمحة عن المعهد وخدماته وأفرعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددة على أن الاستفادة القصوى من هذه المنحة ستفتح أمامهم أبوابًا واسعة من الفرص المهنية.

وأشار الدكتور أسامة عمار، المدير الإداري لفرع المعهد، إلى أن جميع المنح التدريبية مجانية بالكامل، مقدمة من الدولة بهدف تعزيز كفاءة الشباب الخريجين وتزويدهم بالمهارات التقنية التي تمكنهم من النجاح في سوق العمل المتطور.