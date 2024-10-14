علي معلول يرفض طلب الأهلي

رفض التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب مسئولي القلعة الحمراء بالاعتزال خلال الفترة المقبلة وتولي أحد المناصب الإدارية في النادي.

وعرض محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي على النجم التونسي علي معلول فكرة الاعتزال نهائياً مع منحه منصبا إداريا في شركة الأهلي لكرة القدم ضمن الهيكلة الجديدة التي سيقوم بها النادي في الفترة المقبلة عقب الجمعية العمومية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن علي معلول رفض فكرة اعتزال كرة القدم نهائياً في الفترة المقبلة خاصة أنه أصبح قريبا من العودة للملاعب مع نهاية شهر نوفمبر المقبل بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها داخل إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بعدم تجديد عقد علي معلول الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي في ظل تقدم سن اللاعب التونسي وتراجع مستواه بالإضافة لكثرة الإصابات.

وشدد المصدر على أن النادي يرغب في استمرار علي معلول بمنحه منصبا إداريا كما فعل مع وليد سليمان في وقت سابق عقب اعتزاله وتعيينه في قطاع الناشئين.

وتابع المصدر أن علي معلول لا يفكر في الاعتزال حاليا وفي حال عدم موافقة الأهلي على تجديد عقده سيرحل إلى أحد الدوريات العربية خاصة وأنه يمتلك اكثر من عرض خليجي.