نيوزيلندا: العمليات العسكرية الإسرائيلية تقوض مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان

قال وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، اليوم /الاثنين/، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تقوض مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.



وأضاف بيترز - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن قوات الأمم المتحدة في لبنان تلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في المنطقة ويجب أن تكون جزءا من الجهود المبذولة للحد من التوترات، وذلك في منشور له على منصة "إكس".

وأوضح "بيترز" أن أي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يعد انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن تصرفات إسرائيل تقوض قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ تفويضها الذي يشمل التوسط في النزاعات وتقديم الدعم الإنساني.

ويتزايد القلق بشأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد أن أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مؤخرا إصابة عدد من جنودها عندما تعرضت مواقعهم لإطلاق نار إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة.. ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالعمل في مناطق قريبة من مواقع (يونيفيل).