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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه
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تقدم البوابة نيوز، بثا مباشرا من فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، لفعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

 

https://www.youtube.com/live/5EJX2TBcMdw?si=MZ7OV26jJUpz21NN

القوات المسلحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي البوابة نيوز إكسترا نيوز