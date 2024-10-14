بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر

تقدم البوابة نيوز، بثا مباشرا من فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، لفعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويحضر فعاليات الندوة التثقيفية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال القوات المسلحة.

https://www.youtube.com/live/5EJX2TBcMdw?si=MZ7OV26jJUpz21NN