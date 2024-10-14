سعر الدولار اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 14-10-2024، ليسجل نحو 48,50 جنيه للشراء، 48,64 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي-مصر 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع.