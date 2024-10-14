أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024، استقرارا بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

حسب الأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحار العام للغرف التجارية، استقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوي نحو 3600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3085 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ 2406 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء الجنيه الذهب ليسجل حوالي 28 ألفا و800 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2658 دولارا.

أسعار الذهب العالمي تشهد تغيرات وصعود وهبوط وفقًا لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، بعد إرتفاع الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.2 %، مدعومة ببيانات التضخم في أسعار المنتجين، والتي من شأنها أن تمنح الفيدرالي الأمريكي الفرصة في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر، وفقا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.