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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. فرنسا تتحدى بلجيكا ومواجهة مثيرة بين ألمانيا وهولندا

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الاثنين الموافق الـ14 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

يشهد اليوم الاثنين عددا من المباريات المهمة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

مباريات دوري الأمم الأوروبية

أذربيجان × سلوفاكيا - 7 مساء - beIN SPORTS 3

جورجيا × ألبانيا - 7 مساء - beIN Sports 1

فرنسا × بلجيكا - 9.45 مساء - beIN Sports 2

إستونيا × السويد - 9.45 مساء - beIN SPORTS 7

إيطاليا × الكيان الصهيوني - 9.45 مساء

البوسنة × المجر - 9.45 مساء - beIN SPORTS 5

ألمانيا × هولندا - 9.45 مساء - beIN Sports 1

أيسلندا × تركيا - 9.45 مساء - beIN Sports 3

أوكرانيا × جمهورية التشيك - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4

ويلز × مونتينيجرو - 9.45 مساء - beIN SPORTS 6

تصفيات كأس الأمم الإفريقية

كينيا × الكاميرون - 4 عصرا

جامبيا × مدغشقر - 5 مساء

توجو × الجزائر - 7 مساء - beIN Sports 2

غينيا الاستوائية × ليبيريا - 7 مساء

ناميبيا × زيمبابوي - 7 مساء

إسواتيني × موزمبيق - 10 مساء

دوري المحترفين المصري

أسوان × كهرباء إسماعيلية - 3.30 عصرا

ديروط × الترسانة - 3.30 عصرا

بترول أسيوط × المصرية للاتصالات - 3.30 عصرا

المنصورة × السكة الحديد - 4 عصرا

وادي دجلة × لافيينا - 6 مساء

تشاهدون اليوم مواعيد جميع مباريات اليوم دورى الأمم الأوروبية فرنسا بلجيكا تصفيات كأس الأمم الافريقية