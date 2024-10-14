تشاهدون اليوم.. فرنسا تتحدى بلجيكا ومواجهة مثيرة بين ألمانيا وهولندا

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الاثنين الموافق الـ14 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
يشهد اليوم الاثنين عددا من المباريات المهمة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.
مباريات دوري الأمم الأوروبية
أذربيجان × سلوفاكيا - 7 مساء - beIN SPORTS 3
جورجيا × ألبانيا - 7 مساء - beIN Sports 1
فرنسا × بلجيكا - 9.45 مساء - beIN Sports 2
إستونيا × السويد - 9.45 مساء - beIN SPORTS 7
إيطاليا × الكيان الصهيوني - 9.45 مساء
البوسنة × المجر - 9.45 مساء - beIN SPORTS 5
ألمانيا × هولندا - 9.45 مساء - beIN Sports 1
أيسلندا × تركيا - 9.45 مساء - beIN Sports 3
أوكرانيا × جمهورية التشيك - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4
ويلز × مونتينيجرو - 9.45 مساء - beIN SPORTS 6
تصفيات كأس الأمم الإفريقية
كينيا × الكاميرون - 4 عصرا
جامبيا × مدغشقر - 5 مساء
توجو × الجزائر - 7 مساء - beIN Sports 2
غينيا الاستوائية × ليبيريا - 7 مساء
ناميبيا × زيمبابوي - 7 مساء
إسواتيني × موزمبيق - 10 مساء
دوري المحترفين المصري
أسوان × كهرباء إسماعيلية - 3.30 عصرا
ديروط × الترسانة - 3.30 عصرا
بترول أسيوط × المصرية للاتصالات - 3.30 عصرا
المنصورة × السكة الحديد - 4 عصرا
وادي دجلة × لافيينا - 6 مساء