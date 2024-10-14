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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أونروا": إسرائيل لم تبلغنا رسميا بقرار مصادرة مقرنا في القدس

أونروا
أونروا
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كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة عن أن إسرائيل لم تبلغ الوكالة رسميا بقرارها الذي يقضي بمصادرة الأرض المقام عليها مقرها في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى منطقة استيطانية جديدة.


وقال أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - "سمعنا هذا القرار الإسرائيلي من خلال وسائل الإعلام، ولم يتم إبلاغنا رسميا به حتى الآن"، مؤكدا أن هذا القرار يدخل ضمن سلسلة الهجمات المتزايدة على الأونروا والتي باتت أكثر جدية وخطورة، عبر تشريعات يتم تقديمها للكنيست الإسرائيلي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في يوليو الماضي على القراءة الأولى لثلاثة مشروعات قوانين تصنف الأونروا "منظمة إرهابية"، ولا تزال هذه القوانين قيد المناقشة.

أونروا إسرائيل مصادرة الأرض القدس