تراجع أسعار الذهب عالميا والأوقية تسجل 2646.75 دولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق مؤشرات جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2646.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده1%في الجلسة السابقة وفقا لرويترز.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5%إلى 2663.90 دولار للأوقية، وصعد مؤشر الدولار 0.2% ، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في سبتمبر، وهو ما يشير إلى توقعات تضخم مواتية ويدعم الآراء القائلة إن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

والمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية1% إلى 31.21 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.9% إلى 976.20 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 2.1% إلى 1045.87 دولار للأوقية.